Бабак сказала, коли почнуть діяти е-послуги для будівництва "складних" об’єктів
Про це заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час презентації електронного кабінету забудовника 13 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У нас є закон, який набрав чинності 1 грудня. Цей закон запроваджує єдину електронну систему в будівництві, яка має дуже багато компонентів. Електронний кабінет забудовника - є частиною цієї великої системи. По закону велика кількість автоматизованих процесів і по СС2 і по СС3 має запрацювати з листопада наступного року”, - розповіла Бабак.
Вона зауважила, що запровадження електронних адмінпослуг для будівництва таких об’єктів потребує аналізу великих об’ємів технічної та проєктної документації. І тому їх запуск стане "викликом" для Мінтегромад.
Як повідомляв Укрінформ, з 24 грудня 2019 року в Україні запрацює електронний кабінет забудовника, який надаватиме адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу наслідків (СС1).