Бабак сказала, коли почнуть діяти е-послуги для будівництва "складних" об’єктів

Значна частина адміністративних електронних послуг для будівництва об’єктів середнього та значного класу наслідків (СС2 та СС3) можуть бути запущені в листопаді 2020 року.

Про це заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час презентації електронного кабінету забудовника 13 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є закон, який набрав чинності 1 грудня. Цей закон запроваджує єдину електронну систему в будівництві, яка має дуже багато компонентів. Електронний кабінет забудовника - є частиною цієї великої системи. По закону велика кількість автоматизованих процесів і по СС2 і по СС3 має запрацювати з листопада наступного року”, - розповіла Бабак.

Вона зауважила, що запровадження електронних адмінпослуг для будівництва таких об’єктів потребує аналізу великих об’ємів технічної та проєктної документації. І тому їх запуск стане "викликом" для Мінтегромад.

Як повідомляв Укрінформ, з 24 грудня 2019 року в Україні запрацює електронний кабінет забудовника, який надаватиме адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу наслідків (СС1).