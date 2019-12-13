Бабак назвала дату початку роботи е-кабінету забудовника

З 24 грудня 2019 року почне працювати електронний кабінет забудовника, який спочатку надаватиме адміністративні послуги лише для будівництва об’єктів незначного класу наслідків.

Про це заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час презентації електронного кабінету забудовника 13 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розпочинаємо роботу цього електронного кабінету лише для тих об’єктів, які відносяться до класу наслідків СС1, тобто незначного класу наслідків, і будуються за декларативними процедурами, а не дозвільними. Із 23 послуг, які ДАБІ надає (Державна архітектурно-будівельна інспекція - авт.), це буде 9 адміністративних послуг, які користуються найбільшим попитом на сьогодні. Ми собі ставимо таку мету, що ці 9 послуг люди зможуть отримувати в електронному форматі вже з 24 грудня”, - розповіла Бабак.

Вона додала, що з технічного боку кабінет забудовника вже готовий і наразі в Мінтергромад проводять адміністративні процедури для його остаточного запуску.

Бабак зазначила, що наказ, який регламентує роботу електронного кабінету забудовника, був зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня.

Читайте також: Гончарук обіцяє швидку реформу будівельної інспекції

Як повідомляв Укрінформ, у серпні цього року віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федорів заявив, що електронний кабінет забудовника буде презентовано у вересні 2019 року.

2 вересня цього року Державна архітектурно-будівельна інспекція повідомила про початок тестування електронного кабінету забудовника.