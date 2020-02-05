Дубілет сказав, коли чекати на проєкт єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб

Пілотний проєкт єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб запустять у лютому.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в інтерв'ю Інтерфакс Україна.

"Ми в лютому запускаємо пілоти (єдиної лінії "112" — ред. ) у Києві, Київській області та, сподіваюся, в Дніпропетровській області. Протягом року, я розраховую, що ми зможемо відпілотувати проєкт, вибрати кращий софт, впровадити його по всіх системах і запустити по всій країні до кінця цього року", - повідомив він.

Як повідомлялось, проєкт електронного лікарняного вже подали до Кабміну на підпис.