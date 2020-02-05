Дубілет сказав, коли чекати на проєкт єдиної лінії

Дубілет сказав, коли чекати на проєкт єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб

Укрінформ
Пілотний проєкт єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб запустять у лютому.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в інтерв'ю Інтерфакс Україна.

"Ми в лютому запускаємо пілоти (єдиної лінії "112" — ред. ) у Києві, Київській області та, сподіваюся, в Дніпропетровській області. Протягом року, я розраховую, що ми зможемо відпілотувати проєкт, вибрати кращий софт, впровадити його по всіх системах і запустити по всій країні до кінця цього року", - повідомив він.

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Як повідомлялось, проєкт електронного лікарняного вже подали до Кабміну на підпис.

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