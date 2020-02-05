Цьогоріч реабілітацію у Болгарії пройдуть 300 українських військових — Міноборони

На лікування до Болгарії у 2020 році відправлять близько 300 поранених українських військових, однак відбір кандидатів для проходження реабілітації здійснює болгарська сторона.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Відповідно до Угоди між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони Республіки Болгарія розпочато і виконується Проєкт медичної реабілітації українських ветеранів у Болгарії. На лікування відправлятимуть поранених українських військовиків (які проходять військову службу та звільнених у запас/відставку) і цивільного персоналу сектору безпеки та оборони. Упродовж дії Угоди заплановано здійснити реабілітацію близько 300 осіб”, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що реабілітація у форматі двотижневої фізіотерапії триватиме в лікарні «Калероя» у м. Хісаря. Витрати, пов’язані з проходженням процедур і розміщенням осіб у клініці, забезпечуватиме болгарська сторона, а міжнародне й місцеве транспортування, медичне страхування й харчуванням на цей період забезпечить Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.

За інформацією пресслужби, показаннями для фізіотерапії в «Калероя» є ушкодження опорно-рухового апарату, травми периферичної нервової системи верхніх і нижніх кінцівок. Не відправлятимуть на реабілітацію осіб, у яких є гострі хронічні захворювання чи захворювання у стані загострення, хвороби з ускладненнями, які потребують подальшого спостереження та лікування.

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У пресслужбі також повідомили, що Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України координує питання збору документів для подальшого направлення списків кандидатів болгарській стороні. Вона ж і обере кандидатів для проходження медичної реабілітації.