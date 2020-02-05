Цьогоріч реабілітацію у Болгарії пройдуть 300 українських військових — Міноборони
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Відповідно до Угоди між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони Республіки Болгарія розпочато і виконується Проєкт медичної реабілітації українських ветеранів у Болгарії. На лікування відправлятимуть поранених українських військовиків (які проходять військову службу та звільнених у запас/відставку) і цивільного персоналу сектору безпеки та оборони. Упродовж дії Угоди заплановано здійснити реабілітацію близько 300 осіб”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реабілітація у форматі двотижневої фізіотерапії триватиме в лікарні «Калероя» у м. Хісаря. Витрати, пов’язані з проходженням процедур і розміщенням осіб у клініці, забезпечуватиме болгарська сторона, а міжнародне й місцеве транспортування, медичне страхування й харчуванням на цей період забезпечить Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.
За інформацією пресслужби, показаннями для фізіотерапії в «Калероя» є ушкодження опорно-рухового апарату, травми периферичної нервової системи верхніх і нижніх кінцівок. Не відправлятимуть на реабілітацію осіб, у яких є гострі хронічні захворювання чи захворювання у стані загострення, хвороби з ускладненнями, які потребують подальшого спостереження та лікування.
У пресслужбі також повідомили, що Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України координує питання збору документів для подальшого направлення списків кандидатів болгарській стороні. Вона ж і обере кандидатів для проходження медичної реабілітації.