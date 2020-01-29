СБУ ініціює реабілітацію 53 учасників українського руху опору

До Дня героїв Крут Служба безпеки України передала до Національної комісії з реабілітації архівні справи 53-х учасників українського визвольного руху репресованих більшовиками.

Про це розповів директор Державного галузевого архіву СБУ Андрій Когут, повідомляє пресцентр.

«Через недосконалість законодавчої бази справи учасників Української революції 1917–1921 років та національного підпілля першої чверті минулого століття тривалий час лишались засекреченими. У 2018 році відбулись позитивні законодавчі зрушення, що суттєво удосконалили процедуру перегляду цих справ. Тепер клопотати про реабілітацію жертв червоного режиму можуть не лише родичі репресованих, але й широка громадськість, активісти та просто небайдужі українці. Важливо, що сьогодні право на відновлення справедливості отримали також ті патріоти, які боролися за Україну зі зброєю в руках, і яких комуністичних режим цинічно таврував як злодіїв та бандитів», - сказав Когут.

Зазначається, що у списку переданому Службою до комісії з реабілітації багато знакових для української історії постатей. Серед них командувач Південної групи військ УНР генерал-хорунжий Андрій Гулий-Гуленко, командувач Подільської повстанської групи полковник Семен Харченко, учасник легендарного бою під Крутами Семен Могила.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 січня, Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами.