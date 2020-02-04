МКМС у п’ятницю розповість про захист об'єктів ЮНЕСКО

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський та заступник міністра Світлана Фоменко у п’ятницю, 7 лютого, мають намір провести пресконференцію на тему “Захист об'єктів ЮНЕСКО: нові буферні зони в Києві, об’єкти реставрації в Україні на 2020 рік”.

Про це повідомляє пресслужба МКМС. “7 лютого 2020 року о 9:00 у прес-центрі Кабінету міністрів України відбудеться пресконференція на тему “Захист об'єктів ЮНЕСКО: нові буферні зони в Києві, об’єкти реставрації в Україні на 2020 рік”, - йдеться в анонсі. Захід відбудеться в будинку уряду. Акредитація журналістів проводиться до 18:00 6 лютого.