МКМС у п’ятницю розповість про захист об'єктів ЮНЕСКО
Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський та заступник міністра Світлана Фоменко у п’ятницю, 7 лютого, мають намір провести пресконференцію на тему “Захист об'єктів ЮНЕСКО: нові буферні зони в Києві, об’єкти реставрації в Україні на 2020 рік”.
Про це повідомляє пресслужба МКМС.
“7 лютого 2020 року о 9:00 у прес-центрі Кабінету міністрів України відбудеться пресконференція на тему “Захист об'єктів ЮНЕСКО: нові буферні зони в Києві, об’єкти реставрації в Україні на 2020 рік”, - йдеться в анонсі.
Захід відбудеться в будинку уряду. Акредитація журналістів проводиться до 18:00 6 лютого.