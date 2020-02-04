Під Раду прийшли ошукані власники новобудов з Рівного та Ірпеня

Під Верховною Радою зібрались власники квартир у новобудовах, зокрема ЖК «Рівненська брама» з міста Рівного та ЖК «Благодатний» з Ірпеня, які так і не добудували.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акцію зібралось близько 200 людей.

У руках тримають плакати з написами «Держава винна у незавершені новобудов», «Нас роздягли до нитки» та «Поверніть вкладені гроші» і вигукують «Ганьба!».

Ситуація спокійна, за порядком стежать близько 50 правоохоронців.

Як повідомлялося, на початку грудня цього року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яка входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" і займається її проєктами, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах у Києві. Згідно з підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, близько 13 тисяч осіб придбали житло в недобудованих будинках. Майборода звинуватив колишнього власника "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитися в проблемах, які виникли у компанії.

Микитась, який ще у вересні цього року підтвердив інформацію про продаж "Укрбуд Девелопмент", у грудні заявив про те, що компанія все ще належить йому, а документи про зміну власників були підроблені.