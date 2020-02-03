Екскандидата в депутати від ОПЗЖ оголосили у розшук

Екскандидата в депутати від ОПЗЖ оголосили у розшук

Укрінформ
Національна поліція оголосила у всеукраїнський розшук колишнього кандидата в народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Дмитра Некрасова.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Некрасов переховується від органів досудового розслідування.

Датою зникнення вказане 31 жовтня 2019 року.

Йому інкримінують порушення ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

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Суд обрав Некрасову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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