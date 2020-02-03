Екскандидата в депутати від ОПЗЖ оголосили у розшук
Укрінформ
Національна поліція оголосила у всеукраїнський розшук колишнього кандидата в народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Дмитра Некрасова.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що Некрасов переховується від органів досудового розслідування.
Датою зникнення вказане 31 жовтня 2019 року.
Йому інкримінують порушення ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.
Суд обрав Некрасову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.