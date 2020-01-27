Мітинг ОПЗЖ за російську мову в Харкові завершився сутичками

Мітинг ОПЗЖ за російську мову в Харкові завершився сутичками

Фото, відео
Укрінформ
У Харкові мітинг на підтримку російської мови, проведений за ініціативи міського осередку партії "Опозиційна платформа - "За життя" біля облдержадміністрації, закінчився штовханиною з активістами патріотичних громадських організацій.

Поліція на на спецавтомобілях евакуювала учасників акції ОПЗЖ з місця події, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 20 представників ОПЗЖ зібралися біля Харківської ОДА з плакатами на підтримку російської мови, зокрема, "Ні - дискримінації російськомовних школярів".

"Згідно нового закону у харківських школах заняття з російської мови та літератури відбуватимуться тільки один раз на тиждень. Це не відповідає інтересам мешканців Харкова", - говорить голова міського осередку ОПЗЖ, ексдепутат Харківської міськради Андрій Лесик.

У Харкові під час мітингу за російську мову сталися сутички / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Тим часом на місце події прибули близько півсотні активістів "Правого сектору", "Спілки ветеранів АТО", "Національного корпусу" і "Національних дружин" з альтернативною акцією. У них свої плакати, зокрема, "Руська мова - за поребриком". Активісти почали кидати яйця у мітингарів та відтискати їх з місця події.

Поліцейські, у тому числі кінологи з собаками, взяли мітингарів у кільце та направили до своїх автобусів, щоб вивезти їх, але почалася штовханина. У натовпі був розпилений сльозогінний газ. Постраждали декілька учасників події, серед них і кореспонденти "СТБ" Марія Малевська та Олександр Бринза, вони викликали "швидку".

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На даний момент не вдалося з'ясувати, хто саме розпилював газ, деякі свідки стверджують, що то була поліція.

Після того, як мітингарів на підтримку російської мови, в тому числі й Лесика, вивезла поліція, біля ОДА продовжилася акція проукраїнських організацій, які закликають не допустити реваншу "руського міра" в Харкові та Україні.

Біля ОДА чергують посилені поліцейські патрулі. Охорону громадського порядку забезпечують близько 100 правоохоронців. Інцидентів немає.

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