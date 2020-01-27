Мітинг ОПЗЖ за російську мову в Харкові завершився сутичками

У Харкові мітинг на підтримку російської мови, проведений за ініціативи міського осередку партії "Опозиційна платформа - "За життя" біля облдержадміністрації, закінчився штовханиною з активістами патріотичних громадських організацій.

Поліція на на спецавтомобілях евакуювала учасників акції ОПЗЖ з місця події, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 20 представників ОПЗЖ зібралися біля Харківської ОДА з плакатами на підтримку російської мови, зокрема, "Ні - дискримінації російськомовних школярів".

"Згідно нового закону у харківських школах заняття з російської мови та літератури відбуватимуться тільки один раз на тиждень. Це не відповідає інтересам мешканців Харкова", - говорить голова міського осередку ОПЗЖ, ексдепутат Харківської міськради Андрій Лесик.

У Харкові під час мітингу за російську мову сталися сутички / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Тим часом на місце події прибули близько півсотні активістів "Правого сектору", "Спілки ветеранів АТО", "Національного корпусу" і "Національних дружин" з альтернативною акцією. У них свої плакати, зокрема, "Руська мова - за поребриком". Активісти почали кидати яйця у мітингарів та відтискати їх з місця події.

Поліцейські, у тому числі кінологи з собаками, взяли мітингарів у кільце та направили до своїх автобусів, щоб вивезти їх, але почалася штовханина. У натовпі був розпилений сльозогінний газ. Постраждали декілька учасників події, серед них і кореспонденти "СТБ" Марія Малевська та Олександр Бринза, вони викликали "швидку".

На даний момент не вдалося з'ясувати, хто саме розпилював газ, деякі свідки стверджують, що то була поліція.

Після того, як мітингарів на підтримку російської мови, в тому числі й Лесика, вивезла поліція, біля ОДА продовжилася акція проукраїнських організацій, які закликають не допустити реваншу "руського міра" в Харкові та Україні.

Біля ОДА чергують посилені поліцейські патрулі. Охорону громадського порядку забезпечують близько 100 правоохоронців. Інцидентів немає.