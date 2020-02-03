Росія чинить шалений тиск на процес визнання ПЦУ помісними церквами - Епіфаній
Про це сказав предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час пресконференції з нагоди його першої річниці інтронізації, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми переконані, що і в наступному році ми також отримаємо визнання з боку декількох інших помісних православних церков. Але ми бачимо, що Російська Федерація в особі Російської православної церкви робить все задля того, щоб завадити, щоб церкви не визнавали нашого автокефального статусу. Це ми бачили реально на прикладі Елладської церкви, і ієрархія цієї церкви і зараз засвідчує, що відбувається шалений тиск з боку російської церкви. Але не дивлячись на цей тиск, в наступному році декілька церков обов’язково долучаться до визнання нашого автокефального статусу", - сказав Епіфаній.
Водночас він не став називати ці церкви.
"Не буду полегшувати працю наших супротивників, бо вони вивчають і відразу ж діють. Тому очікуємо, і я вірю, що незабаром одна із них також проголосить і внесе ім’я предстоятеля до диптиху своєї церкви", - сказав митрополит Епіфаній.
Він також нагадав, що протягом минулого року Православну церкву України після Вселенського патріархату визнали дві помісні православні церкви- Олександрійський патріархат та Елладська православна церква.
Епіфаній додав, що представники цих церков нині беруть безпосередню участь в урочистостях з нагоди першої річниці його інтронізації.
Як повідомлялося, Православна церква України була створена 15 грудня 2018 року, тоді ж її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. 6 січня 2019 року ПЦУ отримала томос про автокефалію.