Голова Держрезерву сам заявив про спробу дати йому хабаря - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розраховує на швидке та неупереджене слідство стосовно начальника Управління державного резерву Державного агентства резерву України.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав у Facebook.

"Ми уряд, який бореться з корупцією. Сьогодні маємо ще одне підтвердження. Голова Держрезерву Ярослав Погорілий, отримавши пропозицію про неправомірну вигоду, повідомив про це правоохоронним органам, які за його заявою розпочали розслідування. Ми, як міністерство-координатор діяльності Держрезерву, дякуємо правоохоронним органам за проведену операцію та дуже очікуємо на швидке та неупереджене слідство", - написав Милованов.

Він пояснив, що начальник управління Держрезерву кілька останніх місяців підбурював керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, до надання неправомірної вигоди.

"Він обіцяв керівникам, що допоможе їм зберегти посади. Але реалізувати це можна було лише за участю голови Держрезерву, тому підозрюваний спробував схилити його до одержання неправомірної вигоди від керівників згаданих підприємств. Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств нібито для подальшої передачі голові Держрезерву. При чому 20% від цієї суми начальник управління залишав собі, як плату за "послугу". Під час передачі одного з таких траншів начальника управління викрили "на гарячому". 31 січня він був затриманий", - повідомив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили начальника Управління державного резерву Державного агентства резерву України на наданні 40 тисяч доларів неправомірної вигоди голові Держрезерву. Слідством встановлено, що посадовець організував схему отримання неправомірної вигоди від керівників суб’єктів господарювання, які входять до сфери управління Держрезерву, за незвільнення їх із займаних посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву у їхній подальшій діяльності та особистому збагаченні, за рахунок отримання частини від неправомірної вигоди, одержаної від керівників суб’єктів господарювання.