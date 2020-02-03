Корупція у Держрезерві: СБУ розкрила схему на 100 мільйонів

Служба безпеки України блокувала масштабну корупційну діяльність керівника одного з управлінь Державного агентства резерву.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Чиновник організував механізм незаконного заволодіння та продажу майна Держрезерву, зокрема продовольчих товарів. Для цього він занижував ринкову вартість продукції та реалізовував її афільйованим комерційним структурам”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували факти незаконних дій щодо підготовки до збуту товарів на загальну суму майже 100 мільйонів гривень.

Також чиновник вимагав гроші від підлеглих, керівників підприємств сфери управління Держрезерву за перебування на займаних посадах і нестворення їм штучних перешкод у роботі.

Зазначається, що задокументовано вимагання фігурантом 50 тисяч доларів США від директорів двох комбінатів. Також встановлено, що він отримав 20 тисяч доларів за призначення керівника одного з держпідприємств.

Правоохоронці затримали посадовця під час спроби передачі раніше отриманої від підлеглих неправомірної вигоди голові Держрезерву, який допомагав слідству викрити протиправні дії підлеглого.

Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ