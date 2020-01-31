СБУ спіймала на хабарі головного інспектора митного посту “Запоріжжя”

Співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання хабаря головного державного інспектора митного посту “Запоріжжя” Дніпровської митниці ДМС України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично вимагав кошти від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну. У разі відмови зловмисник погрожував бізнесменам штучними перешкодами та гальмуванням процесу оформлення та пропуску вантажів”, - йдеться у повідомленні спецслужби.

За оформлення однієї митної декларації інспектор вимагав 500 гривень. Із кожної комерційної структури він отримував щомісяця данину до 50 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали інспектора на робочому місці під час отримання частини хабаря із загальної суми в 40 тисяч гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні вказаного злочину.