Субсидію та пільгу за нову "газову" послугу в лютому нарахують автоматично
Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, інформує пресслужба відомства.
"Через те, що НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - ред) затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня - отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" це є складовою оплати комунальних послуг. Через те, що відповідні рішення НКРЕКП вступили в силу лише з початку року ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року", - повідомив Музиченко.
Він звернув увагу на те, що відповідне донарахування буде здійснено без додаткової необхідності звернення громадян.
Як повідомлялося, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.
За словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, розділення необхідне, аби в перспективі споживачі могли вільно змінювати постачальника палива.
12 січня дві міські ради на Миколаївщині зажадали від НКРЕКП та Кабміну скасувати абонплату за транспортування газу.