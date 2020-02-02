Поліція за рік передала до суду більше 120 тисяч кримінальних проваджень

Слідчі Національної поліції за 2019 рік спрямували до суду 121 тисячу кримінальних проваджень, за якими до відповідальності притягнуто понад 123 тисячі осіб.

Про це заявив заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе під час підсумкової наради підрозділу, повідомляє Управління комунікації відомства.

“Упродовж минулого року в роботі слідчих перебувало майже два мільйони кримінальних проваджень. До суду вже направлено матеріали у 121 тисячі проваджень. До кримінальної відповідальності притягнуто понад 123 тисячі осіб”, - зазначив Цуцкірідзе.

За його словами, у розслідуваних провадженнях відшкодовано 2,2 млрд грн збитків. Задля забезпечення відшкодування слідчі підрозділи наклали арешт на майно на суму 1,5 млрд грн.

Своєю чергою голова Нацполіції Ігор Клименко визначив перед слідчими підрозділами пріоритетні напрямки та завдання на 2020 рік. Насамперед ідеться про запровадження з 1 липня спрощеного порядку розслідування нетяжких злочинів.

"Це дозволить зосередити зусилля слідчих на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. І ми маємо бути готовими до такого переходу. Необхідно реально проаналізувати навантаження на працівника – від маленького відділу поліції до кущового, який буде займатися тяжкими та особливо тяжкими злочинами", - наголосив Цуцкірідзе.

За його словами, наступним завданням, яке стоїть перед підрозділами слідства, є впровадження електронного документообігу з матеріалами досудових розслідувань спільно з органами прокуратури та судами.

"Розраховуємо, що 2020 рік стане ключовим щодо впровадження електронного документообігу", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Він додав, що ще одним важливим напрямком є вдосконалення кримінального процесуального законодавства для підвищення ефективності діяльності Нацполіції.

"Важливе ініціювання подальших змін до Кримінального процесуального кодексу України стосовно тих норм, які ускладнюють роботу слідчих. Ідеться про розширення повноважень слідчого та працівника оперативного підрозділу", - наголосив Цуцкірідзе.