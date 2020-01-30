Клименко каже, що поліція торік розкрила кожен другий злочин

Національна поліція України у 2019 році розкрила фактично кожен другий злочин.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко під час наради у четвер, 30 січня, повідомляє пресслужба МВС.

Клименко уточнив, що торік правоохоронці зареєстрували 418,2 тисячі кримінальних правопорушень.

«Поліцейські розкрили 186 тисяч 200 злочинів – тобто фактично кожен другий злочин. Слідчі повідомили про підозру 110 тисячам осіб у вчиненні 186 тисяч злочинів. При цьому ми можемо говорити про зменшення вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких», - зазначив Клименко.

За словами глави НПУ, важливим є зменшення кількості вбивств (2019 рік – 1428 злочинів; 2018 рік – 1508) та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (2019 рік - 1916; 2018 рік - 2 069).

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«Це найменша кількість таких злочинів за останні 10 років. Наголошую, що кожен такий злочин контролюється апаратом Національної поліції та особисто начальниками обласних підрозділів. Як результат, на сьогодні розкриття вбивств та тяжких тілесних ушкоджень становить 93%», – підкреслив він.

Водночас, за словами керівника Нацполіції, 60% від загальної кількості скоєних кримінальних правопорушень становлять майнові злочини.

«У порівнянні з попередніми роками спостерігається зменшення розбоїв і грабежів. Менше зафіксовано незаконних заволодінь автотранспортом, шахрайств та крадіжок, зокрема з квартир громадян», – зазначив Клименко.

Так, у 2019 році поліцейські задокументували 11 080 грабежів (13 530 - у 2018 році) та 1 858 розбоїв (2190 - у 2018 році). Водночас у минулому році поліцейським вдалося розрити половину грабежів та понад 70% розбоїв, йдеться у повідомленні.

Також керівник поліції поінформував, що у 2019 році поліцейські знешкодили 275 організованих груп, до кримінальної відповідальності притягнуто понад тисячу учасників цих груп.

"Доведено, що вони вчинили 2,5 тисячі злочинів», – повідомив Клименко.

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Він додав, що у 2019 році було виявлено 28 тисяч наркозлочинів та припинено злочинну діяльність 68 організованих груп, причетних до незаконного обігу наркотиків.

"У результаті заходів з викриття збувачів та ліквідації їхніх мережевих схем, перекриття каналів надходження наркотиків в Україну або їхнього транзиту ми вилучили майже тонну героїну та понад 600 кілограмів кокаїну», – наголосив Клименко.

Він додав, що також поліцейські задокументували 421 факт збуту наркотиків через Інтернет, було викрито 13 організованих груп та 34 групи наркоділків, які організували схему збуту заборонених препаратів онлайн, зокрема через популярні месенджери.

Водночас голова Нацполіції вказав на недоліки в роботі окремих підрозділах поліції та поставив терміни для їхнього усування.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий наголосив, що правоохоронці повинні вчасно реагувати на виклики у безпековому просторі.

«Зараз перед нами стоїть дуже багато завдань. Незважаючи на досвід, який ми вже здобули, зокрема в безпековому блоці, ми не повинні зупинятися на місці. Час вимагає від нас нових завдань. Суспільство пропонує нам деякі зміни. І ми будемо реагувати та змінюватися, виходячи з тих викликів, які стоять перед суспільством та перед Нацполіцією», – наголосив Яровий.

Фото: МВС