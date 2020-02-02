Легені колишніх курців здатні самостійно відновлюватися

У людей, які кинули палити, легені можуть самостійно відновлювати ушкоджені тривалим споживанням тютюну ділянки.

Про це свідчать результати досліджень британських учених, повідомляє BBC.

«Ваші легені мають майже магічну здатність відновлювати деякі ушкодження, викликані курінням - але тільки якщо ви перестанете палити», - стверджують науковці.

Раніше вважалося, що мутації, які призводять до раку легенів, є постійними та тривають навіть після відмови від куріння. Однак британські дослідники виявили, що декілька непошкоджених клітин можуть відновити легені.

Чому так відбувається, поки що не з'ясовано. Після відмови від куріння ці неушкоджені клітини, що їх науковці назвали «ядерним бункером», ростуть і замінюють ушкоджені ділянки в легенях - у результаті вони мають такий вигляд, ніби людина ніколи не палила.

Учені наголошують, що легені можуть відновлюватися навіть у курців зі стажем 40 років.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2813, яким серед іншого пропонується заборонити продаж електронних сигарет та тютюнових виробів особам до 21 року.