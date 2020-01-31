Закон "Про працю" модернізує трудові відносини — Милованов

Новий Закон "Про працю" модернізує трудові відносини для українців, при цьому профспілки не скасовуються.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"В новому Законі "Про працю" ми пропонуємо легалізувати нові способи трудових відносин. Профспілки ми не скасовуємо. Ми хочемо масштабувати успіхи нашої трудової галузі. Наприклад, ІТ", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Він складається з 98 статей і 10 глав.