Зеленський підписав зміни до закону про працю — що нового

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)" (№1233).

Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що закон 31 січня повернуто з підписом від Президента.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)" (№1233).

Як ідеться в пояснювальній записці, метою цього закону є "зменшення економічно необґрунтованих штрафних санкцій за порушення норм трудового законодавства України та зупинення процесу ліквідації малого та середнього бізнесу в Україні у зв’язку з застосуванням нищівних за своїм розміром штрафних санкцій".

Так, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків буде каратися штрафом у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

У разі повторного вчинення порушення протягом 2 років з дня його виявлення виводиться штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягнутиме штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Порушення інших вимог законодавства про працю тягне за собою штраф у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.

Згідно з текстом закону, у разі сплати юридичною або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50% розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.