Закон про працю запровадить ефективні методи трудових відносин — Милованов

Закон про працю запровадить конкурентоспроможні та ефективні методи трудових відносин.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час брифінгу за підсумками дій уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми знаємо, що в галузі IT нормальні зарплати. Але там неформальна зайнятість; там ринок праці працює, але всі форми праці на ньому — аутсорсинг, короткострокові програми — сьогодні не є дозволеними. Тому ми хочемо за допомогою законопроєкту про працю вивести з тіні ті активні конкурентоспроможні методи роботи, які працюють в успішних галузях”, - сказав Милованов.

Він зазначив, що за офіційними даними, наразі в Україні із 28,5 млн осіб працездатного віку лише 12,8 млн працюють легально.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 “Про працю” зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року.

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Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.