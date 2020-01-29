Закон про працю запровадить ефективні методи трудових відносин — Милованов
Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час брифінгу за підсумками дій уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми знаємо, що в галузі IT нормальні зарплати. Але там неформальна зайнятість; там ринок праці працює, але всі форми праці на ньому — аутсорсинг, короткострокові програми — сьогодні не є дозволеними. Тому ми хочемо за допомогою законопроєкту про працю вивести з тіні ті активні конкурентоспроможні методи роботи, які працюють в успішних галузях”, - сказав Милованов.
Він зазначив, що за офіційними даними, наразі в Україні із 28,5 млн осіб працездатного віку лише 12,8 млн працюють легально.
Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 “Про працю” зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року.
Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.