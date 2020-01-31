Шокін заявив, що його отруїли ртуттю

Ексгенпрокурор заявив про дві зупинки серця та не виключає причетності до свого отруєння колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

Він розповів, що 10 вересня 2019 року перебував у Греції в особистих справах після смерті брата.

"І от 10 вересня, коли я вийшов з машини, я знепритомнів і впав. Я не пам’ятаю, що було далі, але мені потім розповідали, хто був присутній поруч, що мені дуже повезло, що це трапилось саме в цьому місці і в цей час. Це трапилось приблизно об 11:40, дуже поряд був госпіталь, швидка допомога і дуже гарні фахівці. Згідно з заключенням грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново", – сказав Шокін.

Колишній генпрокурор розповів, що його виписали 20 вересня, а 22 вересня він прибув до Києва. Йому порекомендували клініку у Відні, щоб продовжити курс лікуванням. За його словами, він потрапив до лікаря Миколи Корпана, який брав участь у лікуванні Віктора Ющенка після отруєння у 2004 році.

"Мені зробили багато обстежень. 11 жовтня лікар до мене прийшов і запитав: «А ви знаєте, що у вас ртуть в організмі?» У висновках зазначається, що вміст ртуті у мене в організмі – 9,7%, тобто у п’ять разів більше, ніж максимальна норма", – розповів Шокін.

Він вважає, що на сьогодні здоровий "на 85%, може, навіть і на 90%".

Ексгенпрокурор вважає, що до його отруєння "є можливість причетності Байдена". Зараз справу розслідує поліція Греції.

"Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів з цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, справа кримінальна порушена і розслідується, але це тільки моя інформація. Офіційно я ще відповіді не отримав, хоча звернувся досить давно з питання порушення кримінального провадження у зв’язку з моїм навмисним вбивством", – сказав Шокін.

Як повідомлялося, колишній генпрокурор України Віктор Шокін фігурував у матеріалах розслідування з імпічменту президента як чиновник, на якого виходив Джуліані під час поїздок в Україну. При цьому, сам Шокін неодноразово заявляв, що його змусили піти з посади через вимогу ексвіценпрезидента США Джо Байдена, який називав тодішнього генпрокурора України одним із найбільших корупціонерів, що гальмує реформи в країні.