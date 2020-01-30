Генпрокуратура не отримувала запитів від США щодо компанії Burisma — Рябошапка

Правоохоронні органи США не направляли запитів до Генеральної прокуратури України щодо надання правової допомоги в розслідуванні кримінальних проваджень, у яких фігурує компанія Burisma.

Про це сказав генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Досі нічого не надходило", - зазначив Рябошапка.

Як раніше повідомлялося з посиланням на Рябошапку, Генпрокуратура продовжує аудит справ, які було відкрито за попереднього керівництва відомства, зокрема велике кримінальне провадження, в якому фігурує компанія Burisma. Раніше йшлося про аудит 15 кримінальних проваджень, в яких згадується власник Burisma, ексміністр екології Микола Злочевський.

У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена Гантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.

Злочевський обіймав посаду міністра екології в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року до квітня 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу).

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Генпрокуратура розслідувала кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, у 2015-2016 роках передала одну зі справ до НАБУ.

У січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій стосовно президента цієї групи Злочевського та операційних компаній, що входять до Burisma Group.

У вересні 2019 року колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розслідування стосовно Джозефа Байдена або його сина Гантера Байдена мають відбуватися в США, а Україна не має правових підстав для цього.

Низка американських ЗМІ повідомила, що президент США Дональд Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній бесіді переконати Президента України Володимира Зеленського в необхідності розпочати розслідування стосовно Гантера Байдена. При цьому президент США, чинячи тиск на Київ, до цього заморозив надання фінансової допомоги країні.

Під час перебування на посаді віцепрезидента в адміністрації Барака Обами Джо Байден, зокрема, курирував пов'язані з Україною питання. Водночас його син Гантер Байден обіймав посаду в раді директорів української газової компанії Burisma. В Україні стосовно компанії було відкрито розслідування.

Адвокат Трампа Руді Джуліані у низці інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віцепрезидента в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема, він стверджує, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна було звільнено на прохання Байдена - нібито за те, що розбирався у зв'язках Burisma з його сином.