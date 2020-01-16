Трамп може обговорити з Путіним хакерську атаку росіян на Burisma – Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час наступної розмови з російським лідером Володимиром Путіним може порушити питання щодо хакерської атаки російських спецслужб на українську компанію Burisma.

Це підтвердила в четвер під час брифінгу для журналістів біля Білого дому старша радниця президента США Келіан Конвей, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Звичайно. Можливо, він (президент США – ред.) це зробить", - відповіла Конвей на запитання, чи порушуватиме Дональд Трамп питання про хакерські атаки росіян на українську енергетичну компанію.

Водночас, представниця Білого дому не оминула можливості ще раз висловити позицію кабінету Трампа, що компанія Burisma, яка залучила до ради директорів Гантера Байдена – сина ексвіцепрезидента Джо Байдена – має сумнівну репутацію.

"Вони (в компанії – ред.) мали міжнародно відомих тіньових персонажів… Вони мали славу дуже корумпованої енергетичної компанії", - наголосила Конвей.

Як повідомлялося, захист президента США в процесі розслідування з імпічменту постійно наголошував, що військова допомога для України була затримана через те, що президент мав занепокоєння щодо корупції в країні. При цьому у Трампа чомусь зосереджувалися саме на корупції в енергетичній компанії Burisma.

Водночас, опоненти Трампа наголошували, що це було звичайною атакою Трампа проти його головного конкурента на виборах президента США 2020 року – Джо Байдена.

На початку тижня американське видання The New York Times повідомило про виявлену атаку проти Burisma хакерів, які діють під егідою ГРУ ГШ Росії. За даними газети, російські спецслужби намагалися знайти компромат на Джо Байдена для того, щоби сприяти перемозі Дональда Трампа на наступних виборах президента США.