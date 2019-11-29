Квасневський розповів про роботу Хантера Байдена у Burisma

Колишній президент Польщі Александр Квасневський, який є членом правління української газової компанії Burisma, заявив що сина Джо Байдена - Хантера - свого часу дійсно взяли в компанію через його ім’я.

Однак він цим ніколи не користувався, а був активним членом правління, який допомагав компанії, розповів Квасневський в інтерв’ю Associated Press.

"Я розумію, що якщо хтось просить мене брати участь в якомусь проєкті, то це не тільки тому, що я такий хороший, але і тому, що я Квасневський і колишній президент Польщі... І все це взаємопов'язано. Без імені – ти ніхто. Бути Байденом не погано. Це гарне ім'я", - сказав колишній президент Польщі.

За його словами, члени Burisma ніколи не намагалися використовувати Хантера Байдена, щоб висловити прихильність адміністрації Барака Обами, коли Джо Байден був віцепрезидентом США.

"Він (Хантер Байден - ред.) був нормальним членом цієї компанії... Ми його не запитували і він ніколи нічого не говорив про свого батька", - додав Квасневський.

Мовляв, тільки на обідах Байдена іноді запитували, як поживає його батько, і в одному випадку Хантер розповів про смерть свого брата Бо.

Квасневський розповів, що Хантер Байден свого часу провів дослідження і представив унікальну американську перспективу Burisma, зокрема в сфері корпоративного управління, ринків капіталу і устаткування для газового буріння, де американці є світовими лідерами.

"Він збирав інформацію", - сказав Квасневський. "Він був нам корисний, бо знав щось, чого ми не знали".

Ексглава Польщі додав, що зараз у компанії стурбовані тим, що Burisma втягнули у внутрішню американську політику. “Для компанії зараз важкі часи”, — наголосив Квасневський.

Як повідомляв Укрінформ, телефонна розмова від 25 липня між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським про розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера в Україні призвела до початку розслідування в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента США.