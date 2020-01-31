Стартував конкурс на посаду судді Конституційного суду

Рада суддів України оголосила про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Про це інформує пресслужба РСУ.

“Рішенням Ради суддів України №2 від 31 січня 2020 року оголошено про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України, з 01 лютого 2020 року по 29 лютого 2020 року включно”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що документи, подані до Ради суддів України після 29 лютого 2020 року, не розглядатимуться.

Детальніше про умови конкурсу можна ознайомитися на сайті Ради суддів України.

Як повідомлялося, РСУ визначилася з проведенням 6-7 квітня 2020 року проведення XVIIІ чергового з'їзду суддів України.

Делегати з'їзду розглянуть низку питань, зокрема, обиратимуть суддю Конституційного суду України.