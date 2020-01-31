Е-лікарняний: проєкт передали до Кабміну на підпис

Міністерство соціальної політики направило на погодження Кабінету міністрів проєкт постанови щодо впровадження в Україні електронного лікарняного.

Про це сказала міністр соціальної політики Юлія Соколовська журналістам у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я буквально вчора завізувала проєкт постанови Кабінету міністрів, на погодження ним його відправили і домовилися з Міністерством охорони здоров’я, з секретаріатом Кабінету міністрів про пришвидшений шлях цієї постанови Кабінету міністрів для того, щоб уже з 1 квітня ми запровадили електронний лікарняний”, - сказала Соколовська.

Читайте також: Соколовська представила нову очільницю Фонду соцстрахування

Водночас директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Дума заявила про підтримку впровадження електронного лікарняного.

“Саме це питання дозволить заощадити чималі кошти, але точні суми ми можемо назвати тільки після того, коли будемо мати юридичні, експертні, інші висновки”, - зауважила Дума.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявляв, що введення електронних лікарняних по тимчасовій втраті працездатності дозволить заощадити на рік до 5 млрд грн.