Соколовська представила нову очільницю Фонду соцстрахування

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська представила директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Олену Думу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, представлення відбулося у п'ятницю в приміщенні ФСС.

"Я вважаю, що це важливий крок у державній політиці - призначення керівника виконавчої дирекції, оскільки розумію, що Фонд працював без керівника - з виконуючим обов'язки, з травня 2018 року. І думаю, що фонд із загальним бюджетом у рамках 2020 року більше, ніж 29 млрд, точно має бути керований, має бути професійний менеджмент для того, щоб забезпечити стабільність роботи і вчасність всіх виплат й співмірність їх виплатам, які передбачені законодавством ", - сказала Соколовська.

Юлія Соколовська

На її думку, наявність професійного керівника допоможе налагодити роботу ФСС та зробити її стабільною.

Водночас заступник міністра соцполітики Олег Коваль зауважив, що Олена Дума очолює керівні посади в трьох громадських організаціях, "тому ми сподіваємося на співпрацю зі сторонами соціального діалогу, подальшу стабілізацію роботи ФСС".

Олег Коваль

Сама Олена Дума наголосила, що для неї велика честь і виклик робота на цій посаді.

"Моя концепція і моє бачення співпраці з вами повністю співпадає з урядовою загальнодержавною антикорупційною політикою, відкритістю, чесністю і прозорістю. Я налаштована зробити роботу таким чином, щоб вона була стабільна і забезпечити штатність усіх виплат ", - сказала вона.

Олена Дума

Читайте також: Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування

Як повідомляв Укрінформ, розпорядженням Кабінету міністрів України № 34-р від 24 січня 2020 року директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування призначено Олену Думу.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра соціальної політики Олег Коваль зазначив, що державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування. Зокрема Коваль нагадав, що Євгена Баженкова було звільнено з посади директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України за те, що він незаконно передав у приватну власність 71 державний об’єкт Фонду. Наприкінці листопада 2019 року реєстрація Баженкова керівником виконавчої дирекції Фонду соціального страхування була скасована.

Фото Павла Багмута