Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду соціального страхування (ФСС) на 2020 рік.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Кабінет міністрів України 29 січня прийняв постанову "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік" відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, доходи ФСС у 2020 році разом із залишком коштів на початок року становитимуть 29 227,6 млн грн, а видатки складуть 29 195,6 млн грн.

Також повідомляється, що залишок коштів на кінець 2020 року передбачається на суму 32 млн гривень.

"Рішення уряду сприятиме своєчасному матеріальному забезпеченню застрахованих осіб у разі втрати працездатності, страхових виплат у зв’язку з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, створить умови для ефективної роботи Фонду з виконання завдань і функцій, передбачених законодавством", – зазначила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, підкресливши, що бюджет ФСС на 2020 рік є збалансованим і бездефіцитним.

У Мінсоцполітики нагадують, що на виконання ст.7 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" правлінням Фонду 26 грудня 2019 року було схвалено проєкт річного бюджету ФСС на 2020 рік на бездефіцитній основі та подано Мінісоцполітики України для внесення на затвердження Кабінету міністрів України.