Коронавірус: Україна очікує на першу партію тест-систем, що розраховані на 100 досліджень
Про це 31 січня на брифінгу щодо ситуації з протидії поширенню коронавірусу 2019-nCoV сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу
"На сьогодні ми ще очікуємо поставки (тест-систем для визначення коронавірусу 2019nCoV - ред.). Ми маємо підтвердження від компанії-виробника, що вони на фінальному етапі перевірки та тестування, тому ми очікуємо їх найближчим часом в Україні. Але я хочу зауважити, що ці тест-системи очікують й інші країни європейського регіону, і це пов'язано не зі спроможністю країн їх привезти, а з технологічним циклом виробництва, оскільки це новий коронавірус... Планується, що перша поставка буде одного комплекту, який розрахований на 100 досліджень, і ця тест-система буде залишатися на національному рівні в національній референс-лабораторії. Коли вже ми зможемо отримати наступні поставки, то ми будемо їх розподіляти на регіональному рівні, якщо в цьому буде потреба. Поки замовлення складає 4 тест-системи", - сказав Кузін.
Він наголосив, що зараз в Україні достатньо тестів, щоб виключити будь-яку респіраторну інфекцію (зараз тестування на новий коронавірус проводиться методом виключення вірусів грипу різних типів та інших респіраторних інфекцій), у разі підозри при дослідженнях на новий коронавірус Україна буде використовувати можливості референс-лабораторій ВООЗ для остаточного встановлення діагнозу. Наразі, за словами Кузіна, це 11 лабораторій, куди Україна може надсилати за потреби свої зразки.
Кузін наголосив, що за останні два тижні не було жодного випадку, який потребував би дослідження на рівні референс-лабораторії.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання пневмонією, спричиненою новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.
За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із яких (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.
Захворювання поширилося на 22 країни світу.
Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.