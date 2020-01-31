Коронавірус: Україна очікує на першу партію тест-систем, що розраховані на 100 досліджень

Україна очікує, що тест-системи для визначення нового коронавірусу будуть поставлені найближчим часом.

Про це 31 січня на брифінгу щодо ситуації з протидії поширенню коронавірусу 2019-nCoV сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу

"На сьогодні ми ще очікуємо поставки (тест-систем для визначення коронавірусу 2019nCoV - ред.). Ми маємо підтвердження від компанії-виробника, що вони на фінальному етапі перевірки та тестування, тому ми очікуємо їх найближчим часом в Україні. Але я хочу зауважити, що ці тест-системи очікують й інші країни європейського регіону, і це пов'язано не зі спроможністю країн їх привезти, а з технологічним циклом виробництва, оскільки це новий коронавірус... Планується, що перша поставка буде одного комплекту, який розрахований на 100 досліджень, і ця тест-система буде залишатися на національному рівні в національній референс-лабораторії. Коли вже ми зможемо отримати наступні поставки, то ми будемо їх розподіляти на регіональному рівні, якщо в цьому буде потреба. Поки замовлення складає 4 тест-системи", - сказав Кузін.

Він наголосив, що зараз в Україні достатньо тестів, щоб виключити будь-яку респіраторну інфекцію (зараз тестування на новий коронавірус проводиться методом виключення вірусів грипу різних типів та інших респіраторних інфекцій), у разі підозри при дослідженнях на новий коронавірус Україна буде використовувати можливості референс-лабораторій ВООЗ для остаточного встановлення діагнозу. Наразі, за словами Кузіна, це 11 лабораторій, куди Україна може надсилати за потреби свої зразки.

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Кузін наголосив, що за останні два тижні не було жодного випадку, який потребував би дослідження на рівні референс-лабораторії.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання пневмонією, спричиненою новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із яких (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.