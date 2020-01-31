ВООЗ не вважає медичну систему в Україні слабкою

Всесвітня організація охорони здоров’я не вважає Україну країною зі слабкою медичною системою, оскільки вона успішно долала багато криз.

Про це заявив у Києві представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт у п’ятницю, 31 січня, на брифінгу у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні, беручи до уваги нашу роботу з Міністерством охорони здоров’я, я би не сказав, що Україна є країною зі слабкою медичною системою, тому що Україна вирішила багато криз і має багато спеціалістів. Але в нинішній ситуації вся система потребує більшої пильності, всі повинні дотримуватися вказівок”, - зазначив Хабіхт.

Він також наголосив на важливості бути інформованими. Зокрема, люди мають пам’ятати прості правила для попередження інфекції — мити руки, не ходити на роботу під час хвороби, захищати себе.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 р. реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 31 січня кількість загиблих становить 213 осіб, кількість хворих наблизилася до 9400 осіб. Захворювання зафіксовано у 20 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси — це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.