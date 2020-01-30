Уряд Японії профінансує в Україні шість проєктів у галузі охорони здоров’я на $340 тисяч

У Києві в резиденції посла Японії в Україні Кураї Такаші в четвер, 30 січня, відбулося підписання грантових угод із благодійними та громадськими організаціями, які реалізовуватимуть шість проєктів у сфері охорони здоров’я та соціального захисту.

Загальна сума для реалізації цих проєктів становить 340 тисяч доларів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я дуже радий, що сьогодні маю нагоду відкривати урочисту церемонію підписання контрактів в рамках Програми безпеки людини “Кусаноне”. З шести проєктів цього разу 5 проєктів передбачають надання медичного обладнання лікарням, один проєкт - ремонт дитячого будинку. Проєкти, які реалізуються програмою “Кусаноне”, не такі масштабні, як наприклад, будівництво інфраструктури, такої як порти чи дороги, але вони міцно пов’язані з повсякденним життям українців, наприклад, покращенням умов у медичних чи освітніх закладах. Я пишаюся тим, що Японія може надавати таку допомогу Україні, і надалі хочу підтримувати народ України. Я сподіваюся, що всі наші проєкти будуть успішними і дадуть можливості для покращення життя українців”, - сказав на церемонії підписання посол Японії.

Він відзначив, що уряд Японії розпочав в Україні програму “Кусаноне” у 2003 році, і відтоді профінансовано реалізацію 144 проєктів, включно з останніми шістьма, на загальну суму 10 млн доларів у сферах охорони здоров’я, соціального захисту тощо.

Церемонія підписання грантових угод програми "КУСАНОНЕ" уряду Японії / Фото: Геннадій Мінченко

Нинішні шість проєктів стосуються модернізації медичного обладнання. Так, в межах проєкту буде закуплено реанімаційний монітор та дві інфузійні станції для відділення серцево-судинної хірургії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Реалізуватиме цей проєкт благодійний фонд "Новий світ Одеса".

Також буде оновлено обладнання у приймально-діагностичному відділенні лікарні міста Бердянськ Запорізької області (громадська організація "Інформаційно-ресурсний центр культурних комунікацій "Діалог"). В межах проєкту буде закуплено відеогастроскоп, електрохірургічний апарат, аспіратор, щипці для біопсії.

Для Центральної міської лікарні міста Нова Каховка Херсонської області в межах проєкту буде закуплено ультразвукову діагностичну систему експертного класу. Реалізує проєкт БО"Всеукраїнський благодійний фонд "Допомагати просто!".

Для Шосткинської центральної районної лікарні Сумської області в межах проєкту буде закуплено реанімаційну систему для новонароджених, аспіратор, лампу для фототерапії, двошприцевий інфузійний насос, реалізує проєкт Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

В Красилівській центральній районній лікарні Хмельницької області в межах проєкту буде закуплено відеогастроскоп, відеоколоноскоп, бронхоскоп, реалізує проєкт БО "Український фонд благодійництва".

Ще один проєкт стосується покращення санітарних умов в дитячому соціально-реабілітаційному центрі "Надія" міста Лубни Полтавської області, в межах проєкту буде здійснено утеплення стін, монтаж водостічної системи, ремонт цоколя та відмостки, реалізовувати проєкт буде Полтавська обласна благодійна організація "Спілка самаритян".

Також Кураї Такаші повідомив, що до кінця березня цього року уряд Японії планує підписати грантові угоди про реалізацію ще шести проєктів.

Програма безвідплатної допомоги “Кусаноне” спрямована на підтримку ініціатив, представлених громадами та громадськими об’єднаннями для задоволення базових потреб на місцевому рівні та має на меті розвиток мирного суспільства, де жодна особа не залишена поза увагою. Гранти, що надаються в межах цієї програми, є частиною офіційної допомоги розвитку Японії Україні. З початку встановлення дипломатичних відносин Японія надала Україні допомогу на загальну суму 3,1 млрд. дол. Зокрема, з березня 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в Україні на загальну суму 1,87 млрд. дол.