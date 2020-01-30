Евакуйованих з Китаю українців не відправлятимуть на карантин - МОЗ

Карантин для українців, які прибули з Китаю, не є необхідним у боротьбі з коронавірусом.

Про це поінформував в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Ігор Кузін під час пресбрифінгу «Ситуація з поширенням вірусу 2019-nCoV у світі та рекомендації для населення Україні», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Карантин або ізоляція пасажирів не приводить до підвищення ефективності виявлення як нових випадків, так і до стримування поширення епідемії. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського центру розрізняють два можливих типи контакту, це контакт низького та високого ступеня ризику. Перебування в Китаї і навіть переліт з хворим віднесений до низького ступеня ризику. Тому немає ніякої доказової бази, що карантин для пасажирів буде ефективним методом стримування або запобігати нерозповсюдженню занесення коронавірусу”, - сказав він.

Кузін зазначив, що дії, які проводить ЦГЗ та МОЗ, спрямовані на максимально швидку локалізацію коронавірусу, якщо він потенційно буде занесений на територію України.

В аеропорт "Бориспіль" 30 січня прибув літак компанії МАУ, який евакуював українців з китайського острова Хайнань.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

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Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.