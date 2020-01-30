Кількість поліцейських офіцерів громад планують збільшити до 3000

В Україні кількість поліцейських офіцерів громад планують збільшити до 3 тисяч осіб.

Про це під час підсумкової наради щодо результатів роботи Нацполіції у 2019 році заявив керівник Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одним з найуспішніших проєктів минулого року став "Поліцейський офіцер громади". На сьогодні цей проєкт запроваджено у 7 областях, він охоплює 206 ОТГ, де проживає близько 2 млн осіб. Загалом вже працює 251 поліцейський офіцер громади. У наших планах - збільшити їх кількість до 3 тисяч", - сказав Клименко.

Він наголосив, що поліція самотужки не вирішить усіх проблем, пов'язаних з реалізацією цього проекту, і підкреслив, що голови ОТГ також мають максимально сприяти цьому процесу, йти на взаємодію.

Він також додав, що водночас керівництво Нацполіції йде назустріч мерам, зокрема, деяких обласних центрів, в яких не передбачено створення ОТГ, аби також забезпечити ці міста необхідною кількістю поліцейських офіцерів громад.