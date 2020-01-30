Розкрадання земель академії аграрних наук: НАБУ повідомило п'ять підозр

Президенту Національної академії аграрних наук повідомили про підозру у відчуженні 15 га землі.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Детективи НАБУ повідомили президенту Національної академії аграрних наук України та ще чотирьом топпосадовцям НААН про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель академії", - інформують у відомстві.

Зазначається, що підозри підписав генпрокурор, а вручили їх впродовж 24-29 січня 2020 року.

Серед підозрюваних: президент НААН (на час вчинення злочину — віцепрезидент); директор Інституту садівництва НААН (на час вчинення злочину — перший віцепрезидент НААН); перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (на час вчинення злочину — віцепрезидент НААН); віцепрезидент – головний вчений секретар НААН (на час вчинення злочину — академік-секретар відділення НААН); директор ННЦ Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова НААН.

У бюро наголосили, що до відповідальності за розкрадання особливо цінних земель НААН притягнуто уже 14 осіб. Стосовно дев’яти з них розслідування закінчено, справа скерована до ВАКС.

За даними слідства, впродовж 2013-2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою.

Роль п’яти осіб, яким повідомлено про підозру, у корупційній схемі полягала у тому, що вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб. Зазначені факти є одним із епізодів кримінального провадження щодо розкрадання земель НААН.

Розслідування першого епізоду тривало з квітня 2017 по грудень 2019 року. Справа стосовно дев’яти обвинувачених уже перебуває на розгляді ВАКС.