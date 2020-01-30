Голові ФДМУ намагалися дати $5 мільйонів хабаря
Про це інформує пресслужба відомства.
“29 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили "на гарячому" трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США голові Фонду державного майна України”, - йдеться у повідомленні.
Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.
Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України.
Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.
Фото: nabu.gov.ua