Голові ФДМУ намагалися дати $5 мільйонів хабаря

Детективи НАБУ затримали трьох осіб під час надання частини хабаря у розмірі 50 тисяч доларів голові Фонду державного майна України.

Про це інформує пресслужба відомства.

“29 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили "на гарячому" трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США голові Фонду державного майна України”, - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.

Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.

Фото: nabu.gov.ua