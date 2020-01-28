Митник "погорів" на спробі дати хабар співробітнику СБУ

У Вінниці затримали державного інспектора податкової та митної справи у Вінницькій митниці ДФС, який пропонував хабар співробітнику СБУ.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

"У межах розпочатого кримінального провадження встановлено, що митник намагався передати 1000 доларів США співробітнику обласного управління СБУ. У цю суму зловмисник оцінив фальсифікацію матеріалів та невручення йому підозри у кримінальному провадженні, за яким працівник СБУ виконував доручення слідчого. Співробітник відразу повідомив керівництво про отримання протиправної пропозиції. Правоохоронці затримали державного інспектора податкової та митної справи на центральній площі обласного центру під час спроби передачі всієї суми хабаря", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР у Хмельницькому та управлінням СБУ в Вінницькій області.

Фото: СБУ