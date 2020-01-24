Звільнили голову лісгоспу, який пропонував детективу НАБУ $100 тисяч

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький підписав наказ про звільнення директора ДП «Гутянське лісове господарство» у Харківській області, якому оголосили вже дві підозри – за хабарництво та службову недбалість.

Про це Андрій Заблоцький повідомив у Facebook.

«Почали очищення лісової галузі України!!! Сьогодні підписав наказ про звільнення Віктора Сиси з посади директора Гутянського лісгоспу, що на Харківщині. Людина, яка порушує законодавство і не забезпечує збереження та ефективне використання лісових ресурсів не може працювати в лісовому господарстві. Допускати такі обсяги незаконних рубок просто неприпустимо», - написав Заблоцький.

Він також наголосив, що для відновлення довіри суспільства до лісівників потрібно працювати чесно та ефективно, а з окремими особами, які цього не розуміють, Агентство прощатиметься.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу НАБУ хабар у сумі $100 тис. доларів США. Як потім заявили в НАБУ, в пакеті виявилося на 10 тисяч доларів більше. Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня 2019 року директору лісгоспу повідомили про підозру.

2 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Віктору Сисі запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,994 млн грн (у 7 разів менше, ніж просив прокурор). 4 листопада члени його сім'ї внесли за нього заставу. А 27 грудня рішенням Вищого антикорупційного суду керівнику Жовтневого лісництва частково змінили запобіжний захід – зняли електронний засіб контролю. Сиса продовжив працювати директором лісгоспу.

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13 січня прокуратура повідомила, що директорові ДП «Гутянське лісове господарство» оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що призвела до збитків державі майже на 4,2 млн грн.

17 січня Московський районний суд Харкова обрав Сисі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонив від посади.

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Раніше, під час наради на Харківщині за участі Президента Володимира Зеленського, Сису звинуватили у «кришуванні» чорних лісорубів. Президент, дізнавшись, що Сиса відсутній у залі і перебуває у відрядженні в столиці, у розмові телефоном запросив його до Адміністрації Президента.