Директора Гутянського лісгоспу на Харківщині суд відсторонив від посади

Московський районний суд Харкова відсторонив від посади директора ДП «Гутянське лісове господарство» Віктора Сису, якому раніше повідомили про підозру в службовій недбалості, що принесла державі збитків більш як на 4 млн грн.

Про це інформує пресслужба прокуратури Харківської області.

«Суд відсторонив від посади директора ДП «Гутянське лісове господарство», який підозрюється у службовій недбалості. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту», - йдеться у повідомленні.

Раніше прокурор області Олександр Фільчаков повідомив, що через дії директора на території ДП «Гутянське лісове господарство» невстановлені особи у жовтні-листопаді минулого року незаконно вирубали та вивезли понад 200 дубів. У результаті державі було завдано збитків майже на 4,2 мільйони гривень.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу НАБУ хабар у сумі 100 тис. доларів США. Як потім заявили в НАБУ, в пакеті виявилося на 10 тисяч доларів більше. Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня 2019 року директору лісгоспу повідомили про підозру.

2 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Віктору Сисі запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,994 млн грн (у 7 разів менше, ніж просив прокурор). 4 листопада члени його сім'ї внесли за нього заставу. А 27 грудня рішенням Вищого антикорупційного суду керівнику Жовтневого лісництва частково змінили запобіжний захід – зняли електронний засіб контролю. Сиса продовжив працювати директором лісгоспу.

А 13 січня прокуратура повідомила, що директорові ДП «Гутянське лісове господарство» оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що призвела до збитків державі майже на 4,2 млн грн.

Раніше, під час наради на Харківщині за участі Президента Володимира Зеленського, Сису звинуватили у «кришуванні» чорних лісорубів. Президент, дізнавшись, що Сиса відсутній у залі і знаходиться у відрядженні в столиці, у розмові по телефону запросив його до Адміністрації Президента.