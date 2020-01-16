СБУ повідомила про запобіжний захід директору “Галсільлісу”, затриманому за хабар

Запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання під вартою або у понад мільйон гривень застави обрано директору “Галсільлісу” на Львівщині, затриманому за незаконний продаж деревини та системне хабарництво.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Головного управління СБУ у Львівській області.

“За результатами досудового розслідування, директора ОКС ЛГП "Галсільліс" Мельника В.М. і його безпосереднього підлеглого директора Яворівського ДЛГП «Галсільліс» Суховича Р.Я. затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачено ч. 3 ст. 368(прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди), ч. 1 ст. 369(давання хабара) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обом фігурантам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Львівському слідчому ізоляторі з альтернативою внесення застави для Мельника у розмірі 1 051 000 грн. та для Суховича у розмірі 168 160 грн.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці зобов’язали керівників дочірніх лісгоспів незаконно отримувати кошти від продажу лісу, в тому числі необлікованого. Підлеглі сплачували щомісячну «данину» керівництву з кожного реалізованого кубометра деревини. Крім того, для нелегального збуту деревини до звітної документації підприємств вносили недостовірні відомості про кількість заготовленої та реалізованої продукції, її різновиди та санітарний стан. Зловмисники також створювали штучний дефіцит деревини для завищення її вартості, а різницю, не відображену в офіційній документації, привласнювали.

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За попередніми даними, протягом 2019 року лише організатором оборудки отримано від підпорядкованих йому керівників лісгоспів неправомірну вигоду на суму понад 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали підозрюваних після отримання чергової суми неправомірної винагороди.