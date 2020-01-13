Головного лісівника Львівщини викрили у хабарництві
Про це повідомила у Facebook прокурор Львівської області Ірина Діденко.
“Сьогодні затримали головного лісівника області та службову особу комунального лісового підприємства, що систематично возив для свого шефа данину від продажу лісу”, - написала вона.
Як встановили правоохоронці, посадовець вимагав від підлеглих щомісячну неправомірну вигоду в розмірі 30-40 тис. грн. Посадовець встановив «тарифи»: за 1 кубометр реалізованого лісу учасники схеми відраховували для шефа 1-1,5 долара. За це головний обіцяв колегам лояльне ставлення і сприяння щодо їх перебування на посадах.
Правоохоронці зафіксували передачу 17,8 тис. грн та 300$ чергової частини «траншу» від керівника районного підрозділу до обласного.
Обох затримали «на гарячому», причетність інших встановлюється, повідомила Діденко.
Прокуратура готує повідомлення про підозру та клопотання про обрання їм запобіжних заходів і відсторонення від посад.
В матеріалах інфографіки, яку прокурор додала до посту, вказано, що йдеться про гендиректора комунального лісового господарства “Галсільліс”. Згідно з інформацією на сайті підприємства, його очолює Володимир Мельник.
“Галсільліс” є комунальним підприємством і підпорядковується Львівській обласній державній адміністрації. До складу підприємства входить 18 лісогосподарських підприємств.