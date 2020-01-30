Прикордонники ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми

Спільною міжвідомчою групою правоохоронців в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» викрито та припинено функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"В результаті проведених заходів в аеропорту «Одеса» було виявлено та затримано організатора каналу незаконної торгівлі людьми - громадянку України, яка намагалася доправити до Кіпру свою співвітчизницю з метою подальшої сексуальної експлуатації. Використавши скрутне матеріальне становище жертви, організаторка запропонувала їй щомісячну грошову винагороду в розмірі 1500 - 3000 доларів США та взяла на себе зобов’язання з оформлення необхідних документів і перекриття фінансових витрат", йдеться у повідомленні.

Організаторку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте також: У Харкові скасували концерт коміка за виступи в окупованому Криму

Наразі судом обрано для підозрюваної запобіжний захід тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення грошової