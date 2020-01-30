Антикорупційний суд відправив до Німеччини повістку Онищенку

Вищий антикорупційний суд направив до Німеччини повістку про виклик на судове засідання колишнього нардепа Олександра Онищенка, який є обвинуваченим у "газовій справі".

Про це інформує пресслужба суду.

"ВАКС направив запит про надання міжнародної правової допомоги до ФРН, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання обвинуваченого у справі "газових схем", якого затримали наприкінці минулого року у Німеччині". - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що суд очікує на рішення ФРН щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну.

Підготовче судове засідання призначене на 10 год. 4 травня 2020 року.

Як повідомлялося,раніше ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про здійснення спеціального судового провадження щодо обох обвинувачених у так званій "газовій справі".

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Крім того, судді звернулися в порядку міжнародного співробітництва до Федеративної Республіки Німеччина для виклику колишнього народного депутата.

"Газова справа" — умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

Унаслідок дії цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченому главою 24-1 КПК України.

Онищенко влітку 2016 року втік з України.

3 грудня 2019 року стало відомо, що його 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.