Антикорупційний суд відправив до Німеччини повістку Онищенку

Антикорупційний суд відправив до Німеччини повістку Онищенку

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд направив до Німеччини повістку про виклик на судове засідання колишнього нардепа Олександра Онищенка, який є обвинуваченим у "газовій справі".

Про це інформує пресслужба суду.

"ВАКС направив запит про надання міжнародної правової допомоги до ФРН, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання обвинуваченого у справі "газових схем", якого затримали наприкінці минулого року у Німеччині". - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що суд очікує на рішення ФРН щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну.

Підготовче судове засідання призначене на 10 год. 4 травня 2020 року.

Як повідомлялося,раніше ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про здійснення спеціального судового провадження щодо обох обвинувачених у так званій "газовій справі".

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Крім того, судді звернулися в порядку міжнародного співробітництва до Федеративної Республіки Німеччина для виклику колишнього народного депутата.

"Газова справа" — умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

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Унаслідок дії цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченому главою 24-1 КПК України.

Онищенко влітку 2016 року втік з України.

3 грудня 2019 року стало відомо, що його 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

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