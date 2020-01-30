СБУ запобігла замовному вбивству у Грузії

Служба безпеки України у ході багатоходової спільної спецоперації зі Службою державної безпеки Грузії запобігла подвійному замовному вбивству на території закавказької країни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі спецслужби за участю грузинських колег встановили, що організаторами злочину є троє представників кримінальних кіл з України та Грузії. Вони діяли за вказівкою ватажків одного з грузинських злочинних угруповань, які планували «усунути» двох своїх грузинських конкурентів. Через українського спільника замовники підшукали «кілера», який погодився виконати завдання за 20 тисяч доларів США. Вбивці було передано інформацію, зокрема фото та відеоматеріали, особисті дані потенційних жертв, додатково оплачений переліт до Тбілісі та організовано зустріч з грузинськими фігурантами справи», - йдеться у повідомленні.

СБУ спільно з Службою держбезпеки Грузії попередила замовне вбивство / Фото: ssu.gov.ua

Зазначається, що на території Грузії під час контрольованих правоохоронцями зустрічей один із організаторів замовлення передав «кілеру» 4 тисячі доларів США авансу, автомат та вибухівку для здійснення злочину.

Після процесуального документування дій зловмисників правоохоронці затримали у Харкові, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, представника вітчизняних кримінальних кіл, залученого до організації замовного вбивства. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Одночасно Службою державної безпеки Грузії спільно з іншими правоохоронними органами країни було затримано двох місцевих жителів – організаторів замовлення, а також проведено низку обшуків за місцем проживання фігурантів провадження.

За даними СБУ, Шевченківським районним судом Києва громадянину України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком шістдесят днів без права внесення застави.