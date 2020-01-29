В українських портах ліквідовують “морські інспекції”

Уряд ухвалив рішення, яким ліквідовує “морські інспекції” через їхню неефективність.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“Уряд ліквідовує “морські інспекції” через їхню неефективність. У Держекоінспекції існували 2 окремі «морські» інспекції — Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах”, - зазначив Прем’єр-міністр.

На жаль, додав він, експеримент мав зворотний результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників.

“Фактично ці органи повністю себе дискредитували”, - вважає Гончарук.

За його словами, функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціоноване виключно керівником Держекоінспекції.