Бібліотеки по всій Україні приєдналися до курсів цифровізації

Бібліотеки по всій країні підтримують курс цифровізації «Дія. Цифрова освіта».

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило на своїй сторінці на Facebook.

"21 січня ми запустили в тестовому режимі https://osvita.diia.gov.ua. І за ці кілька днів побачили надзвичайну активність бібліотек по всій країні, які приєдналися до проєкту цифрової освіти", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у бібліотеках закликають приходити до них, надають доступ до безкоштовного навчання на онлайн-платформі, завзято допомагають усім охочим у реєстрації на онлайн-платформі, консультують під час навчання та популяризують інформацію про проєкт «Дія. Цифрова освіта».

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня Міністерство цифрової трансформації України в тестовому режимі запустило курси з цифровізації -- https://osvita.diia.gov.ua.