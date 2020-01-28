Бібліотеки по всій Україні приєдналися до курсів цифровізації
Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило на своїй сторінці на Facebook.
"21 січня ми запустили в тестовому режимі https://osvita.diia.gov.ua. І за ці кілька днів побачили надзвичайну активність бібліотек по всій країні, які приєдналися до проєкту цифрової освіти", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що у бібліотеках закликають приходити до них, надають доступ до безкоштовного навчання на онлайн-платформі, завзято допомагають усім охочим у реєстрації на онлайн-платформі, консультують під час навчання та популяризують інформацію про проєкт «Дія. Цифрова освіта».
Як повідомляв Укрінформ, 21 січня Міністерство цифрової трансформації України в тестовому режимі запустило курси з цифровізації -- https://osvita.diia.gov.ua.