В Україні запустили онлайн-сервіс пошуку бібліотек

ВГО Українська бібліотечна асоціація запустила безоплатний онлайн-сервіс «Бібліотека для тебе - Library for you». Сервіс має веб та мобільну версію.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ВГО.

"Сервіс орієнтує щодо бібліотек у всіх населених пунктах України та надає інформацію про бібліотечні послуги. Це дозволить кожному мешканцю України та її гостю обрати бібліотеку відповідно до його потреб", - йдеться в повідомленні.

Наразі для користування доступна базова версія сервісу.

Зокрема, для бібліотекарів є можливість перевірити достовірність інформації щодо своєї бібліотеки та додати інформацію, якої не вистачає, а саме: опис послуг бібліотеки, години роботи, фотографії та іншу контактну інформацію. Можна також додати свою бібліотеку або подати новину про оновлену бібліотеку чи інноваційний сервіс.

Для користувачів відкриті можливості обрати бібліотеку в конкретному населеному пункті; обрати тип та вид бібліотеки, наприклад “дитяча”, “національна бібліотека” або “технічна”; обрати бібліотеку за площею та кількістю місць для організації заходу; обрати бібліотеку у певному населеному пункті із доступом WI-FI та комп’ютерами; обрати інклюзивну бібліотеку.

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База наразі включає 8 національних бібліотек, 15658 публічних бібліотек, 15543 освітянських бібліотек усіх рівнів, 189 бібліотек закладів вищої освіти, 921 інших.