Американці відвідують бібліотеки частіше, ніж кіно та концерти

«Відвідування бібліотеки залишається найпоширенішою культурною діяльністю американців», - йдеться у повідомленні.

В середньому американці навідуються в бібліотеку 10,5 раза на рік, що майже вдвічі частіше, ніж вони навідуються в кіно - в середньому жителі США відвідують кінотеатри 5,3 раза на рік.

Згідно з опитуванням найчастіше бібліотеки відвідували жінки і молодь від 18 до 29 років.

Серед інших популярних видів відпочинку серед американців відзначаються спортивні матчі (4,7 раза на рік), музичні або театральні постановки (3,8 раза на рік), національні або історичні парки (3,7), музеї (2,5), казино (2,5), парки розваг (1,5) і зоопарки (0,9 раза на рік).

Зазначається, що результати даного опитування за 2-15 грудня 2019 року майже не відрізняються від даних за 2001 рік.