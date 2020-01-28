Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах Майдану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах розслідування злочинів проти учасників Революції гідності - Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

Про це повідомляє у Facebook Адвокатська дорадча група, посилаючись на відповідну постанову від 27 січня.

“Добрі новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі по вбивствах на вул. Інститутській 20.02.2014 р. Після задоволення відводу фейковим прокурорам 14.01.2020 Святошинським районним судом, генеральний прокурор 27.01.2020 своєю постановою повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова і підсилив групу”. - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинувачуваними є п’ятеро колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року за постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно, «зважаючи на зміну структури та штатного розпису Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді».

Після цього Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

Водночас 14 січня Святошинський райсуд Києва ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі ексберкутівців.