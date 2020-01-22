ДБР готується до передачі в суд однієї зі “справ Майдану”

Тривала передача “справ Майдану” до Державного бюро розслідувань пов’язана з великою кількість епізодів та речових доказів. Але нині ДБР вже готується до передачі в суд однієї зі справ.

Про це слідчі відділу з розслідування злочинів вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро повідомили під час зустрічі з представниками ГО «Родина Героїв Небесної Сотні», учасниками Революції Гідності та Офісу Генерального прокурора, повідомляє сайт ДБР.

“Слідчі ДБР поінформували потерпілих та їхніх представників, що наразі відбувається прийом відповідних кримінальних проваджень від Офісу Генерального прокурора. Тривалість процесу пов’язана з великою кількість епізодів та речових доказів у справах. Щодо прийнятих провадженнях формуються плани подальших слідчих дій, щоб забезпечити якісні результати у розслідуванні "справ Майдану", яких суспільство очікує від ДБР.

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Спеціальний слідчий відділ Державного бюро розслідувань був остаточно укомплектований лише 11 січня 2020 року. До бюро були переведені слідчі та прокурори Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які займалися розслідуванням злочинів вчинених під час Революції Гідності. Незважаючи на короткий термін роботи підрозділу, наразі слідчі ДБР вже готуються до скерування однієї із справ до суду”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 січня 2014 року у Києві загинули перші учасники Революції гідності. Так, зранку 22 січня зазнав смертельного поранення у голову 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку.

Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні.

Також 22 січня у лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні.

Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану - киянин Олександр Бадера.

За даними прокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі людей, з них 104 особи загинули.