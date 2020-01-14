ДБР повідомило про підозру екскерівнику ГУ ДСНС в Одеській області

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків колишньому начальнику Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації в Одеській області.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Слідство встановило, що підозрюваний, будучи службовою особою, відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов'язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території м. Одеса сталося чотири масштабні пожежі”, - зазначили у бюро.

Зокрема, пожежі сталися на території комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», на території комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр психічного здоров’я», у приміщенні готелю «Токіо стар» і у приміщенні ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу».

Ці події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис. 589 гривень.